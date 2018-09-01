ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل وليفربول على ليستر سيتي (صورة)

استعاد فريق مانشستر سيتي اليوم السبت، توازنه مجددًا بالفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف ليفربول وتشيلسي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند نقطة في المركز الثامن عشر.

بادر السيتي صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق رحيم سترلينغ.

ومع حلول الدقيقة 30 أدرك نيوكاسل يونايتد التعادل عبر الأمريكي دي أندري يدلين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، إذ تبادل الفريقان الهجمات في رحلة بحث عن هدف الفوز والتقدم.

وجاءت الدقيقة 52 لتشهد معها الهدف الثاني لمانشستر سيتي إثر تسديدة قوية لكايل، أسكنت الكرة في الشباك.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين، ليخرج السيتي فائزًا بالثلاث نقاط.