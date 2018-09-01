غوارديولا يفسر أسباب استبعاد ليروي ساني من مباريات مانشستر سيتي

نفى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن استبعاد الجناح ليروي ساني من الفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد اليوم السبت كان لأسباب “انضباطية”.

واستبعد ساني من تشكيلة المباراة في الدوري ولم يكن يعاني من أي إصابة وأكد غوارديولا عدم وجود مشكلة في تصرفات اللاعب.

وقال المدرب الإسباني: “فيل فودين لم يكن موجودا في المباراة الماضية وكنت حزينا لأجله كما أنا حزين من أجل ليروي.

“لكننا نملك تشكيلة وفي بعض الأحيان يجب علي استبعاد (أحد اللاعبين) لأننا نملك ستة مهاجمين وقررت اللعب بوجود اثنين من المهاجمين وجناحين بالإضافة إلى لاعب أخر على مقاعد البدلاء لذا فضلت استبعاده من المباراة”.

وأضاف: “يجب عليه الاجتهاد في العمل مرة أخرى ويكون جاهزا للمباريات المقبلة”.

وأجاب غوارديولا عند سؤاله بشكل مباشر عن رضاه بانضباط ساني “نعم. (ساني) شارك لمدة عشر دقائق (أمام ولفرهامبتون) وحاول. لم يكن دقيقا لكنه حاول.

“يعلمون أنني أشعر بالرضا عندما يركضون وهم يفعلون كل شيء والأخطاء في كرة القدم والقرارات. هذا جزء من التطور ولا توجد مشكلة في ذلك”.

وتابع: “ساني كان مهما للغاية في الموسم الماضي وأتمنى أن يكون مهما هذا الموسم”.

وساني من بين مجموعة صغيرة من لاعبي سيتي لم يشاركوا في كأس العالم في روسيا هذا الصيف بعد قرار استبعاده المفاجئ من تشكيلة المانيا.

واستدعي اللاعب البالغ عمره 22 عاما إلى تشكيلة المانيا لمواجهة فرنسا بطلة العالم في دوري الأمم في السادس من سبتمبر أيلول ثم مباراة بيرو الودية بعد ذلك بثلاثة أيام.