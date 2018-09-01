هدفان رائعان يمنحان مانشستر سيتي الفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

منح هدف بتسديدة قوية من مسافة بعيدة سجله كايل ووكر الفوز لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2-1 على نيوكاسل يونايتد في استاد الاتحاد، اليوم السبت.

وكان هدف ووكر في الدقيقة 52، بتسديدة من أكثر من 25 مترًا، هو الأول له مع سيتي، وجاء بعدما عادل نيوكاسل النتيجة في الشوط الأول.

وتقدم سيتي في الدقيقة الثامنة عن طريق تسديدة رائعة من رحيم سترلينغ الذي انطلق للداخل من اليسار، وهز شباك مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل في الزاوية البعيدة.

وردَّ فريق المدرب رفائيل بنيتز في الدقيقة 30 عندما انطلق الظهير دياندريه يدلين في الجناح الأيمن ليقابل كرة سولومون روندون العرضية المنخفضة في الشباك.

وبعد هدف ووكر، تعيَّن على نيوكاسل توجيه الشكر إلى حارسه دوبرافكا الذي أبقاه في المباراة بعدما تصدى بصورة مذهلة لمحاولة ثلاثية من سيتي ليحرم فرناندينيو وديفيد سيلفا من التسجيل.