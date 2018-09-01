أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.. 2-1 لـ”السيتيزينز” (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.. 2-1 لـ”السيتيزينز” (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

وضع رحيم سترلينغ فريق مانشستر سيتي في المقدمة بإحرازه أول أهداف المباراة في شباك نيوكاسل يونايتد، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 30 أدرك دي أندري يدلين التعادل لنيوكاسل.

وفي الدقيقة 52 سجل كايل والكر هدف التقدم الثاني لمانشستر سيتي.

شهدت الجولة الثالثة السقوط الأول لحامل اللقب مانشستر سيتي، بعد التعادل أمام ولفرهامبتون 1-1، وظهر الغياب المؤثر لنجم الفريق كيفن دي بروين الذى لم يجد المدرب بيب غوارديولا البديل المناسب له حتى الآن.

فى هذه الجولة مانشستر سيتي سيلتقى نيوكاسل الذى استفاق مؤخرًا بتقديم أداء رائع أمام تشيلسي، حيث كان قريبًا من التعادل لولا الهدف القاتل الذى أحرزه البلوز ليفوز الأخير 2-1.

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