أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.. 2-1 لـ”السيتيزينز” (فيديو)

وضع رحيم سترلينغ فريق مانشستر سيتي في المقدمة بإحرازه أول أهداف المباراة في شباك نيوكاسل يونايتد، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

الدوري الانجليزي | د8 | مانشستر سيتي 1 × 0 نيوكاسل سيتي | هدف اول مانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينغ هدف راااائع كـــاملا HD تعليق احمد الطيب@if24hd pic.twitter.com/sMHq4rwNjP — A (@JJHH8088) September 1, 2018

وفي الدقيقة 30 أدرك دي أندري يدلين التعادل لنيوكاسل.

GOL! Manchester City 1-1 Newcastle (30’ Yedlin) pic.twitter.com/cANsOZMnWS — Gol Video TV (@golvideotv1) September 1, 2018

وفي الدقيقة 52 سجل كايل والكر هدف التقدم الثاني لمانشستر سيتي.

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 2 × 1 نيوكاسل | هدف الثاني مانشستر سيتي والكر صاروووخ HD@IF24HD pic.twitter.com/j7jFUFq2nN — A (@JJHH8088) September 1, 2018

شهدت الجولة الثالثة السقوط الأول لحامل اللقب مانشستر سيتي، بعد التعادل أمام ولفرهامبتون 1-1، وظهر الغياب المؤثر لنجم الفريق كيفن دي بروين الذى لم يجد المدرب بيب غوارديولا البديل المناسب له حتى الآن.

فى هذه الجولة مانشستر سيتي سيلتقى نيوكاسل الذى استفاق مؤخرًا بتقديم أداء رائع أمام تشيلسي، حيث كان قريبًا من التعادل لولا الهدف القاتل الذى أحرزه البلوز ليفوز الأخير 2-1.