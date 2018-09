ماذا قال كلوب عن خطأ أليسون بيكر في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي؟

شدد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على أنه توقع أن البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق، سيرتكب خطأ في إحدى المباريات.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبريس” البريطانية، عقب فوز فريقه على ليستر سيتي: “توقعت خطأ أليسون، كان واضحًا أن ذلك سيحدث يومًا ما، لكني لم أعتقد أنه سيكون قريبًا”.

وأضاف: “كل شيء على ما يرام، هو يعلم بأنه كان بإمكانه تشتيت الكرة، يجب أن نعتاد على الأمر أكثر، لا تعد الكرة باستمرار للحارس، إن لم تكن لديك أي أفكار، هناك حلول أخرى”.

وواصل: “جو غوميز كان يستطيع تشتيت الكرة، أليسون كان يستطيع فعل ذلك أيضًا، هذه هي الحقيقة، أليسون حارس رائع ويقوم بتصديات رائعة، لم يفعل اليوم ما يفترض عليه فعله، لكن كل شيء على ما يرام”.

"It was always going to happen."

Klopp expected @Alissonbecker to make a mistake with his feet! #beINPL #LEILIV #LFC pic.twitter.com/qaByNVb1Ni

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2018