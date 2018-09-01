ماذا قال كلوب عن خطأ أليسون بيكر في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي؟

شدد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على أنه توقع أن البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق، سيرتكب خطأ في إحدى المباريات.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبريس” البريطانية، عقب فوز فريقه على ليستر سيتي: “توقعت خطأ أليسون، كان واضحًا أن ذلك سيحدث يومًا ما، لكني لم أعتقد أنه سيكون قريبًا”.

وأضاف: “كل شيء على ما يرام، هو يعلم بأنه كان بإمكانه تشتيت الكرة، يجب أن نعتاد على الأمر أكثر، لا تعد الكرة باستمرار للحارس، إن لم تكن لديك أي أفكار، هناك حلول أخرى”.

وواصل: “جو غوميز كان يستطيع تشتيت الكرة، أليسون كان يستطيع فعل ذلك أيضًا، هذه هي الحقيقة، أليسون حارس رائع ويقوم بتصديات رائعة، لم يفعل اليوم ما يفترض عليه فعله، لكن كل شيء على ما يرام”.

وارتكب أليسون خطأ ساذجًا عندما تباطأ في تشتيت كرة داخل منطقة الجزاء، ليتسبب في هدف بمباراة الفريق أمام ليستر سيتي، إلا أن الريدز تمكنوا من الفوز بفضل ثنائية ساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو.

وتابع: “قلت سابقًا بضع مرات، إن الأرضية الجافة تعني غياب كرة القدم الجميلة، ليستر حاول أن يكون عدوانيًا، لكن لم يستطع ذلك، لأننا تحركنا جيدًا”.

وأتم: “كان علينا أن نسيطر على المباراة بالكرة في الشوط الثاني، لكننا فعلنا ذلك بدون الكرة، بالدفاع في مناطقنا، حالفنا الحظ قليلًا في بضعة مواقف، لكني أعتقد أنه فوز مستحق”.