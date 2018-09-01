خطأ فادح من أليسون بيكر حارس نادي ليفربول يثير السخرية.. وهذه ردة فعل كلوب (فيديو)

أثار حارس نادي ليفربول، أليسون بيكر، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد خطأه الفادح أمام ليستر سيتي، اليوم السبت، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب كينغ باور ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما كان ليفربول يتقدم بهدفين نظيفين، استقبل أليسون تمريرة من فان ديك في الدقيقة 63 وحيدًا، ودون أي ضغط، ولكن بدلًا من التسديد حاول المراوغة.

La que acaba de hacer Alisson en el Leicester – Liverpool pic.twitter.com/x7gVD9pCW0 — Bruno Pardo (@bruno__RCD) September 1, 2018

أليسون انتظر حتى اقترب البديل كيليشي إيهياناتشو منه وقرر مراوغته، ولكن الأخير قطع الكرة بسهولة وأرسل تمريرة عرضية إلى الجزائري رشيد غزال الذي أودع الكرة في الشباك.

Klopp reaction to Alisson error pic.twitter.com/p44bZgWp1n — molfc (@Molfc__) September 1, 2018

وظهرت علامات الغضب على وجه الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز؛ بسبب ما فعله حارسه.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين سجلهما ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، مقابل هدف واحد لليستر، أحرزه غزال.

يذكر أن أليسون هو أغلى حارس في تاريخ كرة القدم، بعد أن انتقل هذا الصيف من روما إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو.