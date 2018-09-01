ليفربول يحقق انتصارًا ثمينًا على ليستر سيتي ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق ليفربول انتصارًا مهمًا على نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم السبت، ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

الفريقان التقيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة على ملعب كينغ باور والريدز، وحقق ليفربول الفوز بهدفين مقابل هدف.

ليفربول لم ينتظر طويلًا من أجل تسجيل أول أهدافه، في الدقيقة العاشرة، وبعد تمريرة رائعة من أندي روبيرتسون سدد ساديو ماني بقوة بيسراه على يمين شمايكل ليهز الشباك.

الدوري الانجليزي | د10 | ليستر سيتي 0 × 1 ليفربول | هدف اول ليفربول ماني HD @if24hd pic.twitter.com/FvbeTLPtsV — D (@SSDD08877) September 1, 2018

ماني وصل إلى هدفه الرابع في المسابقة كهدافها، حتى الآن، بفارق هدف عن: ريتشارليسون ولوكاس مورا وروبيرتوا بيريرا وسيرخيو أجويرو وألكساندر ميتروفيتش.

وفي الوقت الذي بحث فيه ليستر سيتي عن التعادل، أضاف البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 45، عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى، ليخرج ليفربول متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

الدوري الانجليزي | د45 | ليستر سيتي 0 × 2 ليفربول | هدف اول ليفربول فيرمينو HD@if24hd pic.twitter.com/FC9yMBusV2 — D (@SSDD08877) September 1, 2018

ومع بداية الشوط الثاني، أتى التهديد الأول من جانب ليستر الساعي للتعديل عن طريق أخطر لاعبيه جيمس ماديسون في الدقيقة 52.

الدوري الانجليزي | د62 | ليستر سيتي 1 × 2 ليفربول | هدف اول ليستر سيتي اليسون !!!! HD@if24hd pic.twitter.com/OjFTZeEGc6 — D (@SSDD08877) September 1, 2018

وبذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 6 نقاط في المركز السابع.