موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف مانشستر سيتي منافسه نيوكاسل، اليوم السبت، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت الإمارات.

وتبث مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل على قناة beIN SPORTS HD 2، ويتولى أحمد الطيب التعليق عليها.

ويسعى مانشستر سيتي لاستعادة توازنه؛ بعد تعادل مخيب مع وولفرهامبتون في الجولة الماضية بنتيجة 1/1.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

وفاز مانشستر سيتي، حامل لقب الموسم الماضي، على آرسنال 2/0، ثم على هيديرسفيلد تاون 6/1، قبل أن يتعادل مع وولفرهامبتون 1/1.

وكان حظ نيوكاسل سيئًا؛ بعد أن لعب أمام توتنهام وكارديف وتشيلسي، والآن أمام مانشستر سيتي.

وخسر نيوكاسل 1/2 أمام توتنهام، ثم تعادل سلبيًا مع كارديف، قبل أن يخسر مجددًا أمام تشيلسي 1/2، ويحتل الفريق الذي يدربه الإسباني رافا بنيتيز المركز السادس عشر.