موعد مباراة تشيلسي وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي تشيلسي منافسه بورنموث على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم السبت، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019.

وتقام مباراة تشيلسي وبورنموث الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، ويتولى جواد بده التعليق عليها.

ويأمل تشيلسي بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري تحقيق الفوز الرابع على التوالي في البريميرليغ، والحفاظ على الصدارة التي يشاركه فيها ليفربول وتوتنهام وواتفورد.

وحقق تشيلسي الفوز على هيديرسفيلد تاون وآرسنال ونيوكاسل في أول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، وقدّم أداءً جعل مشجعيه يطمعون في التتويج باللقب الذي أحرزه البلوز آخر مرة موسم 2016/2017.

يشار إلى أن بورنموث حقق فوزين على تشيلسي في آخر 7 مباريات بينهما، كان آخر فوز 3/0 في يناير الماضي.

وأكد ساري مدرب تشيلسي أن لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريغاس سيغيب عن المباراة للإصابة.