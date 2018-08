قمة نارية مبكرة بين تشيلسي وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عن مباراة نارية بين ليفربول وتشيلسي.

ويستضيف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح منافسه تشيلسي على ملعب “أنفيلد”، في أواخر سبتمبر المقبل.

كما أوقعت القرعة مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الأخيرة مع أوكسفورد يونايتد، وآرسنال الوصيف مع بيرنتفورد.

في حين يلعب مانشستر يونايتد ضد ديربي كاونتي بقيادة مدرّبه الجديد فرانك لامبارد، الذي سبق له أن فاز بالدوري الإنجليزي تحت قيادة جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد.

وفيما يلي النتائج الكاملة للقرعة:

وست بروميتش ألبيون VS كريستال بالاس.

آرسنال VS بيرنتفورد.

بورتون ألبيون VS بيرنلي.

وايكومب واندررز VS نوريتش سيتي.

أوكسفورد يونايتد VS مانشستر سيتي.

ويستهام يونايتد VS ماكليسفيلد تاون.

ميلوول VS فولهام.

ليفربول VS تشيلسي.

بورنموث VS بلاكبيرن.

بريستون نورث إند VS ميدلسبرة.

وولفرهامبتون VS ليستر سيتي.

توتنهام VS واتفورد.

بلاكبول VS كوينز بارك رينغرز.

إيفرتون VS ساوثهامبتون.

مانشستر يونايتد VS ديربي كاونتي.

نوتنغهام فورست VS ستوك سيتي.

#CarabaoCup Round Three: ????

The draw is complete – the confirmed ties are below.

Matches will be played week commencing 24 September. pic.twitter.com/mxFLux0MbD

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨