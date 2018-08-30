شاهد ردة فعل محمد صلاح تجاه راموس خلال حفل أفضل لاعب في أوروبا‎ (فيديو)

لم تهتم الصحف الإنجليزية بقرعة دور المجموعات في أبطال أوروبا، بقدر اهتمامها بجلوس سيرجيو راموس قائد ريال مدريد خلف محمد صلاح مهاجم ليفربول، وظهور علامات التوتر بينهما في أول لقاء يجمعهما عقب نهائي أوروبا في كييف في مايو/أيار الماضي.

وتسبب راموس في إصابة صلاح بعد نصف ساعة من بداية المباراة النهائية بخلع في كتفه، وخروجه من الملعب وغيابه عن أول مباراة لمنتخب بلاده مصر في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ومنذ ذلك الحين شن يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، هجومًا حادًا على راموس وكذلك جماهير مصر والعرب متهمةً إياه بتعمد إصابة النجم البالغ عمره 26 عامًا.

اتهم المدرب الألماني راموس بتعمد إصابة صلاح والاصطدام بالحارس لوريس كاريوس خلال انتصار ريال مدريد 3-1 على ليفربول في نهائي دوري الأبطال.

مستفز؟

pic.twitter.com/1kZMpHdWql — Gehad Orabi – جهاد عرابي ???????? (@Gehad) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

لكن راموس رد في أكثر من مناسبة ونفى تعمده ذلك، بل أكد أن صلاح هو من جذبه في البداية قبل سقوطهما معًا.

وفي ظهورهما الأول معًا في موناكو خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي للموسم المنصرم، جلس راموس في المقعد الخلفي مباشرة لصلاح القريب من المسرح.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: إن التوتر بدا على اللاعبين خلال الحفل ولم يظهرا معًا، وبدت علاقاتهما جافة، وانتقدت الصحيفة مكان جلوس اللاعبين وأشارت إلى أنه كان يجب جلوسهما بعيدًا عن بعضهما البعض.

ووصفت صحيفة “صن” اللقاء بين اللاعبين بالجاف والبارد دون أن تذكر ما إذا تحدث اللاعبان معًا أم لا، وتحدثت الصحيفة بالتفصيل عن لمس راموس لذات الكتف الذي أصاب فيه صلاح بالنهائي عقب تسلمه جائزة أفضل مدافع أوروبي.

وقالت “صن”: “لم يترك سيرجيو راموس صلاح بعيدًا عن نظره، خلال حفل توزيع جوائز دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبعد تسلمه جائزة أفضل لاعب لمس نفس الكتف الذي أصاب فيه صلاح خلال نهائي كييف قبل جلوسه على مقعده”.