مورينيو: أنا أحد أعظم مدربي العالم

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي أنه أحد أعظم مدربي كرة القدم على مستوى العالم.

جاءت تصريحات مورينيو في مؤتمر صحفي، قبل مباراة فريقه أمام بيرنلي بعد غدٍ الأحد في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي (البريمرليغ).

وقال مورينيو: “أنا أحد أعظم مدربي اللعبة في العالم حتى وإن لم يحقق مانشستر يونايتد بطولة الدوري هذا الموسم، فقد حققت بطولات في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا”.

وأضاف بقوله: “حظيت بنجاح عظيم الموسم الماضي وهذا ما لا تريدون ربما الاعتراف به”.

وأوضح مورينيو “أنا المدرب الوحيد الذي فاز بـ 8 بطولات دوري في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، ليست بطولات ثانوية، والمركز الثاني الموسم الماضي أحد أعظم إنجازاتي”.

وعن هتافات جماهير توتنهام ضده، قال مورينيو “جماهير توتنهام لم تهتف بتلك الأهزوجة عندما تغلبنا عليهم في ويمبلي قبل أشهر”.

وأشار: “لا تريدون الاعتراف بنجاحي الموسم الماضي، لا تريدون ذلك، بالنسبة لي ما أعتقده أنا شخصيًا أهم مما تعتقدونه”.

وإن كان بإمكانه الفوز بالدوري هذا الموسم، قال مورينيو “هل وجهتم هذا السؤال لمن أنهى الموسم في المركز الثالث أو الرابع الموسم الماضي؟”.