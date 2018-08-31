مصادر تنفي توتر علاقة جوزيه مورينيو بأبرز مسؤولي مانشستر يونايتد

قالت مصادر مقربة من إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إن علاقته مع جوزيه مورينيو أقوى من أي وقت مضى، نافيًا ما يتردد بشأن تأثر علاقة الرجلين واقتراب إقالة المدير الفني البرتغالي نظرًا لخلافاته مع مسؤول التعاقدات الأول في النادي الإنجليزي.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مقربين من وودوارد قولهم إن علاقة مورينيو بالمسؤول الكبير في يونايتد جيدة ويتبادلان الضحك والمزاح خلال التدريبات في الأسابيع الماضية.

وفي مثال على متانة العلاقة بينما على خلاف ما يتردد في وسائل الإعلام البريطانية اتفاق الرجلين على تمديد عقد الجناح الفرنسي أنطوني مارسيال لمدة 5 أعوام.

وانتقد مورينيو خلال الأسابيع الماضي تقاعس وودوارد عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات كبيرة يمكن أن تساهم في منافسة الفريق على لقب الدوري الموسم الحالي، حيث فشل مورينيو في تدعيم دفاعه أو خط الوسط في ظل رفض النادي المزيد من الإنفاق على الصفقات دون بيع بعض اللاعبين.

وانتقد غاري نيفيل المحلل في شبكة “سكاي سبورتس” بقاء وودوارد في مقعده عقب الخسارة أمام برايتون أند هوف في المرحلة الثانية من الدوري، ووصف ذلك بأنه أمر لا يليق بمسؤول كبير في النادي يشاهد فريقه يخسر ولا يظهر عليه أي علامة من علامات الضيق.

لكن المصادر ذاتها أشارت إلى أن وودوارد ظل في مقعده للسماح لأسرة توني بلوم مالك برايتون بالاحتفال بالفوز حيث كانوا يحتفلون في الممر المؤدي إلى مكان مغادرة مسؤول مانشستر يونايتد.

ونصح نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق ناديه بالتمسك ببقاء مورينيو رغم البداية الكارثية للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي في ظل تصاعد مطالبات بإقالة المدرب الاستثنائي في حال الخسارة أمام بيرنلي.

وخسر مانشستر يونايتد 3/0 على ملعبه أمام توتنهام هوتسبير ليتذوق الهزيمة الثانية في أول 3 جولات ويقبع بالمركز الثالث عشر قبل اللعب مع بيرنلي في الجولة المقبلة.

وقال البرتغالي خورخي مينديز مدير أعمال مورينيو خلال سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في موناكو الليلة الماضي إن الأمور ستهدأ فيما يتعلق بالمدير الفني البرتغالي بمجرد فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي بالدوري يوم الأحد المقبل.