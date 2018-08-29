قبل مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي.. هل تطيح الخسارة بمورينيو من منصبه؟

كشفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية بناء على مصادر مقربة من مانشستر يونايتد، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد يقال من منصبه حال الخسارة أمام بيرنلي، يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتلقى مانشستر يونايتد الخسارة مرتين متتاليتين أمام برايتون 3-2 وتوتنهام 3-0 بعد فوز أول على ليستر سيتي 2-1 في افتتاح لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز وأي خسارة جديدة ستضع رأس المدرب البرتغالي تحت المقصلة.

ورغم استمرار إد وودوارد، الرئيس التنفيذي، في دعم المدرب البرتغالي، لكن مصدرًا مقربًا من الفريق، قال للصحيفة البريطانية: “يقولون إن مورينيو سيرحل حال الخسارة أمام بيرنلي، وآخرون يقولون إنه لن يبقى بعد شهر أيلول/سبتمبر”.

الكاميرا لقطت واحد قاعد جنب ودوارد بيقوله "Sack him" .. يعني قم باقالته.

pic.twitter.com/0hP0mWngHg — Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) August 28, 2018

وأضاف المصدر: “الفريق يقول إنه سيدعم مورينيو، لكن لاحظنا ما فعلوه مع لويس فان غال، اللاعبون يتحدثون عن إمكانية مجيء الفرنسي زين الدين زيدان”.

وأكدت الصحيفة، أن الرئيس التنفيذي مستمر في دعم المدرب البرتغالي لكونه لا يرغب في تغيير ثالث على رأس الإدارة الفنية في ظرف 4 سنوات ونصف.

وفقد المدرب البرتغالي السيطرة على غرفة الملابس وتلقى اللاعبون هزة معنوية بسبب الخسارة والمشاكل، وهو ما يعرض جوزيه مورينيو لضغوطات قوية.