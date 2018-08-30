لماذا رفض ماني الانضمام إلى مانشستر يونايتد؟

رفض السنغالي ساديو ماني مهاجم وهداف ليفربول عرضًا من مانشستر يونايتد في 2014 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني قبل الانضمام إلى ساوثامبتون.

وكان مهاجم ليفربول يلعب حينها في سالزبورغ النمساوي لكنه رفض عرض يونايتد الذي كان يدربه حينها الهولندي المخضرم لويس فان غال قائلًا “ليس النادي المناسب أو الوقت المناسب”، وانتقل في نهاية المطاف إلى ليفربول مقابل 34 مليون جنيه إسترليني بعدها بعامين.

وأحرز 36 هدفًا في 75 مباراة مع ليفربول وسجل ثلاثة أهداف في نفس عدد المباريات هذا الموسم في الدوري بعد حصوله على القميص رقم 10 الخاص بالبرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتقل الموسم الماضي إلى برشلونة.

وقال ماني لشبكة “سوبر سبورت” الجنوب أفريقية: “لم أصدق أن أندية مثل مانشستر يونايتد كانت تريدني، يوناتيد كان في هذا التوقيت عرضًا خطأ بالنسبة لي، تحدثت مع فان غال وقدموا لي عرضًا، لكن بالنسبة لي لم يكن النادي الصحيح وليس اللحظة المناسبة”.

وأضاف الدولي السنغالي “تحدثت مع فان غال وسالزبورغ طلب الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني لكني لم أكن أستحق هذا المبلغ لذلك لم أذهب إلى هناك”.

وعن انتقاله بعيدًا عن بلاده السنغال من أجل تحقيق حلمه بالاحتراف في أوروبا قال ماني “كانت لحظة صعبة بالنسبة لي في السنغال، عندما كنت صغيرًا، ولدت في قرية وترعرعت هناك، والدي وعمي لم يحبا كرة القدم ويفضلان الذهاب إلى المدرسة طوال الوقت للدراسة، لكن في ذلك الوقت كنت أركز فقط على أن أكون لاعب كرة قدم.

“لكن يقولون لي دائمًا “كيف يمكنك أن تكون لاعب كرة قدم؟ هذا غير ممكن! هذه كانت قريتي البعيد عن دكار العاصمة، لكن بالنسبة لي كان هدفي الوحيد أن أصبح لاعب كرة قدم والشيء الوحيد الذي أعرفه وأجيده فقط هو التدريب، لكن أهلي لم يقتنعوا بذلك ولم يساعدوني حتى اليوم الذي تركت فيه المدرسة وعمري 15 أو 16 عامًا”.