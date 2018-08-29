السنغالي ساديو ماني: أنا أسرع من محمد صلاح

قال لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، المحترف في ليفربول الإنجليزي، إنه أسرع من زميله المصري محمد صلاح.

وفي تصريح لصحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأربعاء، أكد ماني: “بالطبع، أنا أسرع من صلاح، ربما ليس على مسافات قصيرة، ولكن في مسافة 100 أو 200 متر، سأفوز بهما بالتأكيد”.

وأضاف: “قبل كل شيء، أعتقد أنني حققت حلمي، وهذا ما يجب على جميع الشباب اتباعه”.

وأوضح ماني: “لقب الدوري الإنجليزي هو تحدٍ كبير، وصحيح أننا فزنا بالبطولات، ولكن الدوري هو جزء من هذه اللعبة، وعلينا أن نأخذ ذلك بشكل جيد لإصلاح هذا العام”.

وتابع النجم السنغالي تصريحاته قائلًا: “نحن نريد أن نفعل شيئًا خاصًا، ولكن من دون اتهام الضغط المفرط، والآن الجميع يتحدث عنا، ولكن يجب أن نذهب بهدوء، في كل مباراة، دعونا لا نتحدث عن الجوائز الفردية الآن”.