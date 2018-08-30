ساوثغيت يدعو لفتح نقاش بشأن ندرة فرص اللاعبين الإنجليز الشبان بالدوري الممتاز

دعا غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا اليوم الخميس لفتح نقاش بشأن كيفية مساعدة المزيد من المواهب الإنجليزية الشابة على دخول الفريق الأول لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ساوثغيت، الذي قاد منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم في روسيا في يوليو/ تموز الماضي، إن أقل من ثلث اللاعبين في الدوري الممتاز متاحون لصفوف منتخب إنجلترا.

وقال بعد إعلان تشكيلته التي ستخوض مباراتين دوليتين أمام إسبانيا وسويسرا الشهر المقبل: “وفق إحصاءات العام الماضي كنا نختار من بين لاعبين إنجليز لا تزيد نسبتهم على 33 في المئة فقط من إجمالي لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، هذه النسبة انخفضت هذا العام إلى 30 في المئة، ويتراجع هذا المعدل في الفرق الستة الأوائل.

وأضاف: “يوجد لاعبون إنجليز (شبان) جيدون، وعلينا أن نفكر بجدية في كيفية منحهم المزيد من الفرص”.

وفي العام الماضي فازت إنجلترا بكأس العالم تحت 20 عامًا وتحت 17 عامًا، كما أحرزت بطولة أوروبا تحت 19 عامًا.

لكن الكثير من هؤلاء اللاعبين يواجهون صعوبات في الحصول على فرص للعب بشكل منتظم في الفريق الأول في أندية الدوري الممتاز.

وقال ساوثغيت: “لم يحصل أي لاعب من الذين فازوا بكأس العالم تحت 20 عامًا على فرصة للعب في الفريق الأول لناديه، إذا كانوا قد نجحوا في إثبات جدارتهم أكثر من أي لاعب شاب آخر في العالم فإن فرصهم يجب أن تتوافر هنا”.

وأضاف أن “المشاركة في المباريات شيء بالغ الأهمية لأي لاعب لكن أهميتها تزداد عندما يكون اللاعب شابًا.. تريد منهم اكتساب المزيد من الخبرة من خلال خوض مباريات كبيرة ومهمة”.

وخضعت كرة القدم في إنجلترا لعدة مراجعات تلت إخفاقات سابقة في كأس العالم، وإذا كان ساوثغيت لا يشعر بوجود حاجة لإجراء تعديل هيكلي هذه المرة فإنه يشعر بضرورة مواجهة خطر عدم حصول اللاعبين الشبان على فرص كافية للعب.

وقال: “أعتقد أنه من المثمر إطلاق هذا النقاش للعثور على الجزء المفقود في هذه المسألة، إذا كان اللاعبون قد نجحوا في إثبات جدارتهم مثل أي لاعب شاب آخر في العالم فإن فرصهم يجب أن تتوافر هنا، كانت لدينا مراجعات سابقة لتطوير الشباب”.