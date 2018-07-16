كأس العالم 2018.. تغيير اسم محطة في لندن إلى غاريث ساوثغيت

قررت شبكة المواصلات في لندن وبشكل مؤقت تغيير اسم محطة مترو الأنفاق من ساوثغيت إلى غاريث ساوثغيت تكريمًا لمدرب إنجلترا بعد بلوغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم.

وحققت إنجلترا أفضل نتائجها في كأس العالم في 28 عامًا تحت قيادة ساوثغيت وبلغت قبل النهائي قبل أن تخسر بصعوبة أمام كرواتيا بعد وقت إضافي.

وحظي ساوثغيت بشعبية كبيرة بين المشجعين بعدما ساعد المنتخب الوطني على اللعب بروح جديدة وبث حماسًا كبيرًا بين اللاعبين، لذا بعد عودة التشكيلة من روسيا أمس الأحد قررت شبكة المواصلات في لندن تغيير اسم محطة ساوثغيت في مترو الأنفاق إلى (غاريث ساوثغيت) لمدة 48 ساعة.

وقالت باتريشيا غوميز (44 عامًا) بعدما قطعت الرحلة في يوم عطلتها والتقطت صورة مع اللافتة الجديدة “يجب أن نحتفل بالإنجاز وهذا أمر مهم”.

وأضافت “لقد كان (غاريث) رائعًا ومنح الفريق الدوافع وجعل الفريق يلعب كأسرة”.

وبعد فوز فرنسا بلقب كأس العالم الأحد قررت هيئة النقل في باريس تغيير أسماء 6 محطات للأنفاق بشكل مؤقت تكريمًا للمدرب ديدييه ديشان وبعض اللاعبين البارزين.