تداول فيديو إباحي لأحد نجوم الدوري الإنجليزي‎

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية النقاب عن تصوير لاعب كرة قدم بـالدوري الإنجليزي، متزوج، وهو يمارس الجنس مع فتاتين، لم تكن أي منهما زوجته.

اللاعب تم ضبطه وهو يمارس الجنس مع فتاتين، حيث تمت مشاركة الفيديو عبر تطبيق الواتس آب من قبل أحد المشجعين.

وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب الذي لم تكشف اسمه، تم التقاطه في وضع مخل في فيديو مدته دقيقة واحدة، والذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن النادي الذي يلعب لصالحه اللاعب نفى أن يكون هو صاحب الفيديو، فيما لم يتم الكشف عن اسم اللاعب لأسباب قانونية.

فيما ذكر مصدر لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن تلك ليست الفضيحة الأولى التي تمس لاعبين في البريميرليغ، مشيرًا إلى أنه في عام 2015 تم تصوير لاعبين ناشئين من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، والذين شاركوا في اغتصاب فتاة محلية في بانكوك.

وفي 2016 قدم نجم سابق في أستون فيلا اعتذارًا بعدما ظهر في شريط جنسي مارس فيه الجنس الثلاثي بصحبة زميله في الفريق وامرأة غير معروفة، وهو الشريط الذي انتشر بشكل فيروسي.

وفي ذلك الحين، تم التعرف بسرعة على كل من أنتونيو لونا وزميله سيرجي إنريتش، بعدما انتهى الأمر بالفيديو المشفر إلى مواقع التواصل الاجتماعي.