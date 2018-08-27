ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة

أحرز لوكاس مورا ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد في فوز كبير لتوتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف نظيفة على فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في أولد ترافورد.

وهذا الفوز الأول لتوتنهام على ملعب يونايتد منذ نحو 28 عامًا ولم يكن فوزًا عاديًا بل بثلاثية نظيفة وضعت النادي اللندني في صدارة المسابقة بتسع نقاط إلى جوار ليفربول وتشيلسي وواتفورد من ثلاث مباريات.

وارتفع رصيد مورا إلى ثلاثة أهداف بعد هدفه في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على فولهام ليتساوى مع ساديو ماني مهاجم ليفربول وروبرتو بيرييرا لاعب واتفورد وريتشاردليسون دي أندرادي مهاجم إيفرتون وسيرغيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي والكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.

كما رفع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي رصيده من الأهداف إلى هدفين بعدما افتتح التسجيل في مرمى ديفيد دي خيا في الدقيقة 50.

وقفز كين من فوق فيل جونز ليهز الشباك من ركلة ركنية لعبها كيران تريبيير وبعدها بدقيقتين سجل البرازيلي مورا هدفًا من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة عرضية منخفضة من كريستيان إريكسن.

وأكمل مورا الثلاثية بعد أن مر من كريس سمولينغ وأودع الكرة بهدوء في مرمى الحارس الإسباني دي خيا.

وأجرى مورينيو ستة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 3-2 أمام مضيفه برايتون الأسبوع الماضي واستبعد قلبي الدفاع ايريك بيلي وفيكتور ليندلوف.