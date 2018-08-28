هاري كين: فوز توتنهام على مانشستر يونايتد رسالة تحذير لباقي المنافسين

قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير إن ناديه أرسل تحذيرًا قويًا لباقي فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتفوقه 3 – صفر على مانشستر يونايتد، أمس الاثنين.

وافتتح كين التسجيل في بداية الشوط الثاني في أولد ترافورد قبل أن يضيف زميله لوكاس مورا هدفين ليحافظ توتنهام على العلامة الكاملة بعد أول ثلاث جولات.

وقال كين لموقع النادي على الإنترنت “هذا أمر كبير، وهو ما كنا نحتاجه. كنا نرغب في توجيه تحذير”.

وأضاف “نحن نحتاج إلى التفوق على الفرق خاصة خارج أرضنا. بعد الهدف ضغطنا بقوة وكنا نلعب بسرعة أكبر وتحركنا في الخلف وعاقبنا المنافس عندما أردنا ذلك، نجحنا في استغلال فرصنا والقدوم إلى هنا في أولد ترافورد والفوز 3- صفر يمثل نتيجة كبيرة جدًا”.

وهذا أول فوز لتوتنهام في ضيافة مانشستر يونايتد منذ 2014.

وسيلعب توتنهام في الجولة المقبلة يوم الأحد مع واتفورد، الذي حقق أيضًا الفوز في أول ثلاث جولات في الموسم الجديد ويملك تسع نقاط.