غوندوغان يعترف بالخضوع لعلاج نفسي بعد أزمة صورة أردوغان

كشف الألماني إليكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي بأنه عرض نفسه على طبيب نفسي بعد تعرّضه للإساءة العنصرية.

وتعرّض الدولي الألماني صاحب الأصول التركية لإهانات عنصرية تتهمه بعدم الولاء لألمانيا قبل المشاركة في كأس العالم الأخيرة في روسيا على خلفية التقاطه صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع زميله مسعود أوزيل التركي الأصل أيضًا.

ونقلت صحيفة WAZ الألمانية عن غوندوغان قوله: “أجريت محادثة مع الطبيب النفسي للمنتخب الألماني. أردت معرفة بما يمكنه أن يساعدني. لكنني لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يساعدني في ذلك”.

وأضاف “إذا تعرضت للهجوم من قبل الكثيرين، واستهزأ بك معجبوك وتعرضت للإهانة من سياسي ألماني يجب عليك أن تقلق. هناك أشخاص استخدموا الصورة لأغراض سياسية وتجاوز الأمر إلى العنصرية.

وتابع: “عندما يكتب سياسي ألماني عبر صفحته على فيسبوك “المنتخب الألماني لكرة القدم يضم 25 ألمانيا ونعجتين (في إشارة إلى غوندوغان وأوزيل. هذا شيء يجب عليك وصفه بالعنصرية “.

وكشف غوندوغان (27 عامًا) أيضًا أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عرض دعمه مع بعض زملائه في الفريق.

وأعلن أوزيل (29 عامًا) الشهر الماضي اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج ألمانيا من كأس العالم. وقال إنه واجه “عنصرية وعدم احترام” بسبب أصوله التركية.

لكن غوندوغان علق على موقف أوزيل قائلًا “ليس كل الناس في ألمانيا عنصريين. لا زلت أشعر بالفخر باللعب للمنتخب الألماني”.