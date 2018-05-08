مزاح بين راموس وغوندوغان بعد سقوط كأس الدوري الإنجليزي (صورة)

أسقط لاعبو مانشستر سيتي كأس لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال احتفالات الفريق باللقب الأحد الماضي بعد مواجهة سلبية أمام هيديرسفيلد تاون، وهو ما دفع لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان لطلب المساعدة على المواقع الاجتماعية.

وكتب الدولي الألماني على صفحته ساخرًا :” هل هناك أحد يعرف مكانًا يصلح الكؤوس ؟ “.

وجاء الرد من المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس عميد ريال مدريد الذي كتب له: ” أعرف بعض الأماكن لكني لم أتصل بهم منذ 2011، إسقاط الكؤوس أصبح تقليد “

وكان راموس قد أسقط كأس ملك إسبانيا أثناء الاحتفالات باللقب في 2011 إثر الفوز على برشلونة في النهائي 1-0 في فالنسيا بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكان مدرب الفريق آنذاك البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما كان بيب غوارديولا المدرب الحالي لمانشستر سيتي هو مدرب برشلونة.