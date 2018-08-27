شاهد.. سيرجيو أغويرو يدخن النرجيلة ويغامر بمستقبله مع غوارديولا (فيديو)

يبدو أن النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو يغامر بمركزه في مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا؛ بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو يدخن النرجيلة رفقة إحدى الفتيات.

وظهر أغويرو في مقطع فيديو متداول رفقة لولا ماجنين البالغة من العمر 18 عامًا، وهو يدخن النرجيلة، وهو تصرف سيزعج غوارديولا بالتأكيد.

يشار إلى أن أغويرو (البالغ من العمر 30 عامًا)، هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي برصيد 206 أهداف، وانضم أغويرو إلى مانشستر سيتي صيف العام 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وأسهم في فوز الفريق بـ 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي، وغيرها من الألقاب.

ونقلت صحيفة “صن” عن مصدر في مانشستر سيتي لم تذكر اسمه قوله: “لا يبدو الأمر جيّدًا، من المفترض أن يكون أغويرو من الرياضيين الأفضل في العالم، وأن يكون مثلًا أعلى بنهاية اليوم، الحادثة لا تبعث برسالة جيّدة للمشجّعين الشبان”.