سيرجيو أغويرو يحسم موقفه من العودة إلى أتلتيكو مدريد

بدأ سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي التدريبات مع المنتخب الأرجنتيني، لكن ذلك لم يمنعه من الحديث عن مستقبله وكذلك مستقبل صديقه ليونيل ميسي.

وعاد أغويرو إلى الملاعب وحالته المعنوية جيدة، بعد خضوعه لجراحة بالمنظار في ركبته حرمته من ختام الموسم مع فريقه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، لكنه يستعد بقوة لكأس العالم الشهر المقبل في روسيا.

وقال أغويرو في مقابلة مع محطة TyC Sports التلفزيونية إنه من الصعب الانضمام إلى برشلونة للعب إلى جوار ميسي أن أو ينضم هداف النادي الكتالوني إلى مانشستر سيتي.

وأضاف: “بأمانة كان من الممكن أن يحدث ذلك من قبل لكنه صعب الآن بحكم عامل العمر. ميسي سيبقى في برشلونة؛ لأنه يلعب هناك بشكل جيد وسأفعل أنا مع مانشستر سيتي”.

وظهر أغويرو مهاجم أتلتيكو مدريد السابق بشكل جيد مع منتخب الأرجنتين بقيادة خورخي سامباولي عقب خضوعه لجراحة في ركبته في مارس الماضي.

وقال أغويرو عن الإصابة: “لو لم أخضع لهذه الجراحة لكنت ابتعدت عن كأس العالم. هذه المرة الأولى في 5 أعوام تكون ركبتي اليسرى بشكل جيد دون أن يحدث ضرر لها”.

ويأمل أغويرو، الذي سعى أتلتيكو لعودته ليكون بديلًا لأنطوان غريزمان حال انتقاله إلى برشلونة، في الظهر بشكل جيد في روسيا للفوز بلقبه الكبير الأول مع منتخب بلاده عقب الخسارة في نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا وكأس كوبا أمريكا 2015 و2016 أمام تشيلي.