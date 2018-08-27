مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. هل يدق بوكتينيو المسمار الأخير في نعش مورينيو؟

تتجه الأنظار، مساء الاثنين، إلى ملعب “أولد ترافورد” لمتابعة المواجهة المنتظرة بين مانشستر يونايتد وضيفه توتنهام هوتسبرز في قمة وختام مباريات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتل مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المركز التاسع برصيد 3 نقاط، بينما حصد توتنهام بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو 6 نقاط والعلامة الكاملة في أول جولتين.

ومع تصاعد المطالبات برحيل مورينيو عن قيادة مانشستر تبدو مواجهة توتنهام مثيرة لمخاوف المدرب البرتغالي حول رحيله في الموسم الحالي بسبب تراجع النتائج، وهو ما تستعرضه “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في السابعة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت جرينتش، على ملعب أولد ترافورد.. وتقام في الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورت 2” بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات

يتفوق مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاته ضد توتنهام بشكل واضح، وتقابل الفريقان في 169 مناسبة فاز المانيو في 82 لقاء وفاز السبيرز 39 مرة وتعادلا في 48 مباراة.. وسجل مانشستر 273 هدفًا وأحرز توتنهام 210 أهداف.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين فاز به مانشستر يونايتد 2/1، ويبقى أكبر فوز في مباريات الفريقين لصالح توتنهام بنتيجة 6/2 موسم 1962/1963.

أنباء رحيل مورينيو

تزداد صعوبة المباراة مع أنباء رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حال استمرار مسلسل تراجع النتائج بعد الهزيمة المريرة على يد برايتون بنتيجة 3/2 في الجولة الماضية.

ودخل مورينيو في خلافات حادة مع بعض النجوم على رأسهم الفرنسي بول بوجبا بخلاف أنه دخل في صدام مع الإدارة واتهمها بأنها قصرت في تدعيم الفريق هذا الموسم.

وترددت أنباء أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني السابق سيكون المرشح الأول لقيادة مانشستر حال رحيل مورينيو.

ويبقى صدام مورينيو ضد بوكتينيو بمثابة عامل مهدد لرحيل المدرب البرتغالي عن مانشستر يونايتد.

قوة توتنهام

يتحفز توتنهام لحصد النقاط الثلاث وتقاسم الصدارة مع ليفربول بالعلامة الكاملة خاصة أن السبيرز قدموا أداءً مقنعًا في الجولتين الماضيتين.

يعتمد بوكتينيو على قدرات هدافه هاري كين لهز شباك مانشستر يونايتد بجانب قدرات المثلث المرعب في خط الوسط كريستيان إريكسين ولوكاس مورا وديلي آلي والذي يجيد صناعة الفرص وتوزيع انطلاقات كيران تريبير وبن دافيز.

ويؤمن بوكتينيو بقدرة إريك داير على إفساد هجمات المنافسين أمام ثلاثي الدفاع دافينسون سانشيز ويان فيرتونخين وتوبي ألدرفيلد مع الحارس هوغو لوريس.

أسلحة مانشستر

يدخل مورينيو مباراة توتنهام باحثًا عن إيقاف خطورة نجوم السبيرز وفرض أسلوبه من خلال قدرات مهاجمه روميلو لوكاكو ومعه الثنائي خوان ماتا وأنتوني مارسيال وأيضًا دعم الوافد الجديد فريد مع احتمالية استبدال مارسيال أو ماتا بالصاعد ماركوس راشفورد.

ويراهن مورينيو على الثنائي أندرياس بيريرا وبول بوغبا مع قدرات رباعي الدفاع فيكتور ليندلوف وإريك بايلي وأشلي يونغ ولوك شاو.

وأكد محمد عبدالواحد، لاعب وسط ليرس البلجيكي الأسبق، لشبكة “إرم نيوز” أن مواجهة مورينيو ضد بوكتينيو صدام تكتيكي سيحسمه أكثر من أمر على رأسها تركيز رأسي الحربة لوكاكو وهاري كين فكلاهما هداف متميز.

وأضاف: “أنتظر -أيضًا- متابعة مواجهة ديلي آلي وبول بوغبا في وسط الملعب بخلاف دور الأطراف في حسم المباراة مع وجود ظهيرين سريعين في توتنهام”.