موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم والقنوات الناقلة

يختتم ناديا مانشستر يونايتد وتوتنهام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، على ملعب أولد ترافورد.

ويسعى توتنهام إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي ومشاركة أندية ليفربول وتشيلسي وواتفورد في الصدارة، بعد أن فاز على نيوكاسل وفولهام

في حين يسعى مانشستر يونايتد لاستعادة توازنه بعد أن خسر 2/3 في الجولة الماضية أمام برايتون، بعد أن افتتح مبارياته بالفوز 2/1 على ليستر سيتي.

وتقام المباراة، الاثنين، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام على قناة beIN SPORTS HD 2، ويتولى حفيظ دراجي مهمة التعليق عليها.

والموسم الماضي فاز مانشستر يونايتد 1/0 على ملعب أولد ترافورد، بينما فاز توتنهام على ملعب ويمبلي 2/0، لكن الغلبة كانت لمانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعيش المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد تحت ضغوط شديدة، بعد الخسارة أمام برايتون، وتوتر علاقته مع لاعبيه وأبرزهم الفرنسي بول بوغبا.