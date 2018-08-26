ماذا قال يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول عن انتقال لوريس كاريوس إلى بشكتاش؟

انتقل الحارس الألماني لوريس كاريوس، رسميًا، لفريق بشكتاش التركي معارًا لمدة موسمين من ليفربول الإنجليزي بعدما فقد مركزه الأساسي لفائدة البرازيلي أليسون باكير وبسبب أخطائه في نهائي كييف أمام ريال مدريد.

وفضّل المدرب الألماني يورغن كلوب الإشادة بحارسه السابق منوهًا بما قدّمه للفريق الموسم الماضي ووجه له رسالة يتمنى له النجاح في فريقه الجديد.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها “صن”: “التقيته أمس وودعته، لوريس حارس رائع، وفي عمر لحارس مرمى جيد”.

وأضاف مدافعًا عن مواطنه: “الكثير يقولون إن دفاعنا جيد حاليًا بوجود أليسون في المباريات الثلاثة، لكن كنا جيدين في العديد من المباريات ولم يكن موجودًا”.

وأكد المدرب الألماني أن الحارس كاريوس قام بالعديد من الأشياء الجيدة وقال: “لقد كان كاريوس في المرمى وقدّم الكثير من الأشياء الجيدة وساعدنا، بشكتاش فريق جيد ويملك خبرة وحظوظًا قوية للفوز بالدوري التركي، حاليًا يملكون حارسًا جيدًا، أنا سعيد بالنسبة له وهي فرصة بالنسبة له”.

وتحدث المدرب الألماني عن حارسه الثاني حاليًا البلجيكي سيمون مينيوليه وقال: “لدينا حاليًا سيمون مينيوليه هو حارس رائع وهذا هو الوضع حاليًا”.

وذكرت تقارير إعلامية سابقًا أن الحارس البلجيكي كان يرغب بدوره في الرحيل وأعلن أنه فوجئ لرحيل كاريوس الذي كان حارسًا أول على حسابه.

ومازال الحارس الدولي البلجيكي يرغب في الرحيل للبحث عن دقائق أكثر للعب خاصة في ظل تواجد الحارس البرازيلي أليسون باكير والذي أصبح أساسيًا في الفريق.