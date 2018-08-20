لوريس كاريوس على أعتاب مغادرة نادي ليفربول

يبدو أن مسيرة الحارس الألماني لوريس كاريوس اقتربت من نهايتها، بعدما تأكد أنه لن يكون الحارس الأول مع نادي ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن لوريس كاريوس اتفق مع إدارة ليفربول على مغادرة النادي إلى بشكتاش التركي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاريوس، البالغ من العمر 25 عامًا، قريب جدًا من بشكتاش، رغم أنه لم يوافق بعد على الشروط الشخصية مع النادي التركي.

ونقلت الصحيفة عن صحفي إنجليزي قوله: إن كاريوس سينتقل إلى بشكتاش لمدة موسمين بنظام الإعارة مع إمكانية الشراء.

وتعرض كاريوس لانتقادات عنيفة بعد أن ارتكب خطأين فادحين ليخسر ناديه ليفربول 1/3 أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، في 26 مايو الماضي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتعاقد ليفربول مع الحارس البرازيلي أليسون باكير من روما، وشارك في أول مباراة مع ليفربول، وأوضح يورغن كلوب أن باكير سيكون الحارس الأول للفريق.