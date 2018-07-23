يورغن كلوب: أليسون بيكر سيكون الحارس الأول بالتأكيد في نادي ليفربول

شدد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على أن البرازيلي أليسون بيكر، حارس الفريق الجديد، سيكون الحارس رقم واحد في الموسم الجديد.

وأعلن نادي ليفربول ضم أليسون رسميًا، مساء الخميس، بعد توصله لاتفاق مع روما وعبور الحارس البرازيلي للكشف الطبي بنجاح.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: “أليسون حارس عالمي، وعندما يكون جاهزًا سيصبح هو الحارس رقم 1 في ليفربول”.

وأضاف: “نحن لم ندفع هذه المبالغ الطائلة لنبقيه على مقاعد البدلاء، فهو الحارس رقم 1 أيضاً في البرازيل هل تعتقدون أن هذا أمر سهل؟”.

الاتفاق تم بين روما وليفربول على أن ينتقل حارس السيليساو في صفقة تبلغ قيمتها 62.5 مليون يورو + 10 ملايين يورو كحوافز، ليصبح الحارس الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وتابع: “مهمتنا الآن أن نساعده على التأقلم سريعًا معنا”.

وأوضح: “صفقة أليسون ليست أمرًا جيدًا للوريس كاريوس، فعندما تتعاقد مع الحارس رقم 1 في البرازيل لا تخبره بأنه أمامه 6 أسابيع ليثبت قدراته”.

وأتم: “في النهاية نحن أمام عدد كبير من المباريات ومن المؤكد أن كاريوس سيلعب، فهو حارس مميز ولديه الوقت ليتطور ويستطيع أن يظهر هذا في المستقبل”.