فابينيو نجم نادي ليفربول الجديد يسعى للتأقلم مع أسلوب اللعب الضاغط للدوري الإنجليزي

يأمل فابينيو لاعب الوسط المنضم حديثًا لليفربول في أن يظهر للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن لاعب الوسط البرازيلي يدرك أن عليه التأقلم على أسلوب اللعب القوي للفريق القادم من مرسيسايد تحت قيادة المدرب يورجن كلوب.

وكان فابينيو بديلًا لم يتم الدفع به في انتصار ليفربول 4-صفر على وست هام يونايتد في افتتاح مباريات الدوري قبل أن يتم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من التشكيلة التي فازت 2-صفر على كريستال بالاس ثم خلال الفوز 1-صفر على برايتون اند هوف البيون أمس السبت.

وقال فابينيو في تصريحات لمحطة النادي التلفزيونية: “اتطلع كلاعب جديد للتعرّف على هذا الدوري. خوضي لأول مباراة سيكون عاملًا إيجابيًا أيضًا، يتميز الدوري الإنجليزي الممتاز بأسلوب اللعب الضاغط ويحتاج للكثير من اللياقة البدنية. لكن الأمل يحدوني للتأقلم في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: “سأقدّم كل ما لدي (…) يوفر لي زملائي في خط الوسط النصح والمساعدة”.

ووجد فابينيو نفسه في موقف مشابه للظهير الأيسر اأندي روبرتسون ولاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين بعد أن أمضيا فترة للتأقلم مع طريقة لعب ليفربول القائمة على الضغط المتقدم قبل أن يشقا طريقهما للتشكيلة الأساسية.

وقال فابينيو “أنا على علم بأن أسلوب لعبه مختلف عن أسلوب لعب موناكو، كان موناكو يدفع بلاعبين اثنين في خط الوسط بينما يلجأ ليفربول لثلاثة لاعبين في الخط نفسه، كلا الفريقين يستطيع التحول بسرعة للهجوم في ظل وجود مجموعة من اللاعبين في الأمام من أصحاب السرعة الكبيرة.

واختتم: “يحدوني الأمل أن أكون مهمًا هنا كما كانت الحال في موناكو”.