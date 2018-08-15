فابينيو يرحب بالمنافسة في خط وسط نادي ليفربول

رحب فابينيو، لاعب وسط ليفربول، بالمنافسة حامية الوسط على اللعب في التشكيلة الأساسية بالنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال اللاعب البرازيلي الدولي إن هذه المعركة ستعزز أداء الفريق.

ولم يخض فابينيو (24 عامًا)، المنضم من موناكو قبل بداية الموسم، مباراته الرسمية الأولى بعد مع ليفربول بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال الفوز 4-صفر على وست هام يونايتد يوم الأحد في الجولة الافتتاحية.

وقال فابينيو: “عندما جئت إلى ليفربول كنت أعلم أن هناك منافسة في وسط الملعب وأعتقد أن هذا جيد حقًا بالنسبة للفريق”.

وأضاف: “إذا حدث شيء لأي لاعب، سيكون البديل جاهزًا. خلال فترة الإعداد لعبت بجانب أنواع مختلفة من اللاعبين وأبلينا بلاء حسنا. لذلك في المجمل أعتقد أن هذا جيد للفريق”.

ويواجه فابينيو منافسة من القائد جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وآدم لالانا ونابي كيتا وجورجينيو فينالدم على اللعب في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب يورغن كلوب.

وأقر اللاعب البرازيلي بأن هذه المنافسة صحية وأعاد الفضل إلى زملائه في وسط الملعب في مساعدته على التأقلم على أسلوب لعب ليفربول.

وتابع فابينيو: “زملائي في وسط الملعب قدموا لي المساعدة، كما فعل الدفاع أيضا. كنت أعرف أن دوري سيتغير وأشعر بأنني تأقلمت بشكل جيد.

“يسعى المرء للحصول على توجيه ومساعدة من اللاعبين الموجودين حوله وكان هذا جيدًا جدًا حتى الآن”.