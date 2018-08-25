ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وفوز آرسنال وليفربول (صورة)

نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز صعب وشاف على ضيفه برايتون على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 23 بعدما استغل تمريرة من زميله البرازيلي روبيرت فيرمينو.

وفي الحولة ذاتها تعثر مانشستر سيتي، حامل لقب الموسم الماضي، وتعادل 1/1 مع مضيفه وولفرهامبتون.

كما حقق آرسنال فوزه الأول تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، عندما فاز 3/1 على ويستهام يونايتد، الذي يدربه التشيلي مانويل بيليغريني.

وحقق ليستر سيتي فوزًا متأخرًا على ساوثهامبتون بنتيجة 2/1، وتعادل إيفرتون 2/2 مع بورنموث.

وينفرد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 9 نقاط من 3 انتصارات، ويأتي خلفه مانشستر سيتي وبورنموث، ولكل منهما 7 نقاط.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة الأحد عندما يلعب واتفورد أمام كريستال بالاس، وفولهام أمام بيرنلي، على أن يلعب يحل تشيلسي ضيفًا على نيوكاسل.

وتختتم مباريات الجولة الثالثة بمواجهة قوية تجمع مانشستر يونايتد وتوتنهام، الإثنين، على ملعب أولد ترافورد.