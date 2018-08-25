محمد صلاح يقود نادي ليفربول لفوز صعب على برايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد النجم المصري محمد صلاح ناديه ليفربول لفوز صعب على ضيفه برايتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة، والذي سجله محمد صلاح في الدقيقة 23، بعدما خطف لاعبو ليفربول الكرة من مدافعي برايتون، ليمررها البرازيلي روبيرت فيرمينو إلى محمد صلاح، ليسددها مباشرة في المرمى.

وفشل لاعبو ليفربول في إضافة أهداف في الشوط الثاني، كما كان برايتون قريبًا من التسجيل في أكثر من فرصة.

وهذا الفوز الثالث على التوالي لليفربول في الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب 4/0 على ويستهام و2/0 على كريستال بالاس في أول جولتين.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وبورنموث.