هدف مباراة ليفربول وبرايتون.. محمد صلاح يتقدم للريدز (فيديو)

افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لناديه ليفربول ضد برايتون، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وضغط لاعبو ليفربول على لاعبي المنافس ليحصلوا على الكرة، ثم مررها البرازيلي روبيرت فيرمينو إلى محمد صلاح ليسدد مباشرة على المرمى ويعلن تقدم الريدز 1/0 في الدقيقة 23.

وهذا الهدف هو الثاني لمحمد صلاح في المباراة الثالثة من الدوري الممتاز.

وكان ليفربول فاز 4/0 في الجولة الأولى وسجل فيها صلاح هدفًا ثم 2/0 في الجولة الثانية ولم يسجل صلاح.