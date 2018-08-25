مباراة ليفربول وبرايتون.. هل يسقط رجال كلوب في فخ قاهر مورينيو؟

لن يكون فريق ليفربول في مهمة سهلة أمام برايتون، مساء السبت، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب “آنفيلد”.

وحصد ليفربول 6 نقاط من أول جولتين، بعد الفوز على وست هام برباعية دون رد ثم كريستال بالاس بثنائية نظيفة، بينما يحتل برايتون المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط بعد الفوز المثير على مانشستر يونايتد بالجولة الماضية.

وتستعرض “إرم نيوز” كافة الأمور المتعلقة بمباراة ليفربول وبرايتون، فإلى التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 18:30 مساء بتوقيت القاهرة و16:30 عصرًا بتوقيت غرينتش، 19:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويتم نقل المباراة عبر قناة “بي إن سبورت 2” بتعليق المصري علي محمد علي.

اكتساح الريدز

تفوق ليفربول في جميع مبارياته التي جمعته بنظيره برايتون التي وصلت إلى 4 مباريات.

تقابل الفريقان في كأس الرابطة العام 2011، وفاز ليفربول بنتيجة 2/1 وفاز الريدز في كأس الاتحاد عام 2012 بنتيجة 6/1.

وفي الدوري الموسم الماضي، فاز ليفربول في ملعب برايتون بنتيجة 5/1، ثم تغلب الريدز برباعية في أنفيلد وسجل ليفربول 17 هدفًا مقابل 3 أهداف فقط لصالح برايتون.

تطور ليفربول

يعيش فريق ليفربول حالة من التطور اللافت مع المدرب الألماني يورجن كلوب الذي يعيش استقرارًا كبيرًا مع الريدز.

وحافظ ليفربول على نجومه الموهوبين خاصة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، مع التدعيم بعدة صفقات مميزة على رأسها نابي كيتا والحارس أليسون باكير وشيردان شاكيري.

ويعتمد ليفربول على تألق ماني وصلاح بجانب ذكاء فيرمينو الحركي وموهبة نابي كيتا في وسط الملعب، بخلاف الظهيرين أندري روبرتسون وأليكس أرنولد.

برايتون المنافس العنيد

يبدو برايتون منافسًا عنيدًا مع مديره الفني كريس هيوتون الذي نجح في الفوز على مانشستر يونايتد بالجولة الماضية في مفاجأة مدوية.

ويعتمد برايتون على مهاجمه جلين موراي واللاعب السريع والموهوب باسكال جروز، مع سرعة الجناحين أنتوني كونكارت وسولومون مارش.

ويرى محمد اليماني، مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق، في حديثه لشبكة “إرم نيوز” أن ليفربول سيواجه فريقًا منظمًا شاهده الجميع في لقاء مانشستر يونايتد، موضحًا أن سرعات الريدز ستصنع الفارق في ظل أداء هجومي معتاد من صلاح وماني.

وأضاف: “البداية القوية سيكون لها عامل مهم في حصد الانتصار على حساب برايتون، ومحاولة خطف الفوز من أنياب الضيوف”.