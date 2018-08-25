موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يعتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعب الوسط جيمس ميلنر بإمكانه اللعب حتى يبلغ 38 عامًا من العمر.

وقدم ميلنر (32 عامًا) أداءً استثنائيًا في أول مباراتين مع فريقه في الدوري هذا الموسم، ويتأهب لخوض المواجهة التالية أمام برايتون أند هوف البيون غدًا السبت.

ويسعى ليفربول، الذي يشارك في صدارة ترتيب الدوري، لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في بداية الموسم في إنجاز لم يتحقق منذ 1990.

وأضاف كلوب:”في عالم كرة القدم عندما يبلغ لاعب 32 عامًا يكون قد اقترب من الاعتزال، لكن لاعبينا يمكنهم الاستمرار حتى بلوغ 38 عامًا وأثق أن ميلنر أحد هؤلاء اللاعبين إذا تجنب الإصابات، ولم أعمل مع ميلنر (عندما كان صغيرًا)، لكنه ظهر بشكل جيد دائمًا منذ أن عملنا معًا، كما أنه يملك رغبة استثنائية في تجنب الإصابات”.

وأمضى ميلنر نصف مسيرته في الدوري الممتاز، وكان ظهوره الأول في المسابقة مع ليدز يونايتد وعمره 16 عامًا، ثم واصل طريقه ليشارك في نحو 500 مباراة في الدوري كما لعب 61 مباراة مع منتخب إنجلترا قبل أن يعتزل اللعب دوليًا.

ويملك المدرب الألماني وفرة من اللاعبين وسط الملعب، وتألق الوافد الجديد نابي كيتا في أول مباراتين، بينما لم يشارك جوردان هندرسون بعد.

ويدرك كلوب أهمية الارتقاء إلى مستوى التوقعات المرتفعة هذا الموسم، حيث بات ليفربول التهديد الرئيس لمانشستر سيتي الساعي للاحتفاظ بلقبه.

وحذّر كلوب لاعبيه من أن برايتون سيكون في أفضل حالاته مستفيدًا من فوزه 3-2 على مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي.

وقال عن منافسه:”إنه فريق جيد حقًا، واحترم كثيرًا ما يفعله المدرب كريس (هيوتون) بشكل عام وليس فقط أمام مانشستر يونايتد، إنه فريق جيد جدًا ومنظم، وكان يونايتد لديه فرصة للخروج بنتيجة أفضل، لكن ما جرى لفت انتباهنا لما نحن مقبلون عليه، ولهذا يجب أن نكون في قمة الجاهزية بنسبة 100 بالمئة”.

وأشاد كلوب بلاعبه ساديو ماني الذي أحرز ثلاثة أهداف في مباراتين ليتفوق على زميله محمد صلاح هداف الموسم الماضي.

وقال:”إنه يلعب معنا للموسم الثالث ويتحسن باستمرار وثبات، وكنا نعلم حقا أننا سنحصل على لاعب جيد”.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

وتنطلق مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.