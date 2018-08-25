آرسنال يحقق فوزه الأول وليستر سيتي يهزم ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

حقق نادي آرسنال فوزه الأول في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2018/2019، بعد تغلبه 3/1 على ويستهام يونايتد، السبت، على ملعب الإمارات، في العاصمة البريطانية لندن.

وفاجأ ويستهام منافسه آرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 25 عبر لاعبه النمساوي ماركو آرناوتوفيتش، بتسديدة فشل الحارس التشيكي بيتر تشيك في صدها.

وسجل ناتشو مونريال هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 30، عدما استغل كرة عرضية وصلته، بعدما فشل دفاع ويستهام في التصدي لها.

وأحبط عيسى ديوب خطط ويستهام عدما سجل هدفًا عكسيًا ليخرج آرسنال بالفوز الأول تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، بعد أن خسر أمام مانشستر سيتي وتشيلسي في أول جولتين.

وعزز داني ويلبك تقدم آرسنال بالهدف الثالث في الدقيقة 92.

ولحساب الجولة ذاتها تغلب ليستر سيتي على ساوثهامبتون 2/1، وتقدم ريان بيرتراند بالهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 52، لكن ليستر سيتي تعادل سريعًا في الدقيقة 56 عبر ديماراي غراي، لكن هاري ماغواير تقدم لليستر سيتي مجددًا في الدقيقة 91.

كما تعادل إيفرتون 2/2 مع بورنموث، وتقدم إيفرتون بهدفين عبر ثيو والكوت ومايكل كين في الدقيقتين 56 و66، لكن بورنموث نجح في تقليص الفارق عبر جوشوا كينغ من ضربة جزاء، ثم تعادل عبر ناثان آكي في الدقيقة 79.