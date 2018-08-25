أهداف مباراة آرسنال وويستهام.. 3/1 للغانرز (فيديو)

تلقى آرسنال الهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع ضيفه ويستهام يونايتد، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

وسجل ماركو آرناوتوفيتش لويستهام في الدقيقة 25 بتسديدة قوية، فشل بيتر تشيك في التصدي لها.

لكن آرسنال نجح في التعادل بعد 5 دقائق، عبر لاعبه ناتشو مونريال، مستغلًا فشل لاعبي ويستهام في تشتيت الكرة

وتقدم آرسنال بالهدف الثالث في الدقيقة 70، لكن بالنيران الصديقة، بعدما سجل عيسى ديوب هدفًا بالخطأ.

ولم يحقق آرسنال الفوز في أول مباراتين، إذ سقط 2/0 أمام مانشستر سيتي و2/3 أمام تشيلسي.

هدف ارسنال الثاني pic.twitter.com/nYuqAi3zT4 — Mohamed A.H???? (@ELmar_107) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨