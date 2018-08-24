فريد عن مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام: ملتزمون بالفوز لملاحقة منافسينا بالدوري الإنجليزي

قال البرازيلي فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن فريقه يجب أن يفوز على ضيفه توتنهام هوتسبير في أولد ترافورد يوم الإثنين المقبل، لتخطي آثار الخسارة المفاجئة أمام برايتون اند هوف البيون، والحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر يونايتد 3-2 أمام برايتون الأسبوع الماضي، ليتعطل في بداية المشوار، بينما حقق غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب إضافة إلى ليفربول وتوتنهام وتشيلسي النقاط الست من مبارتين حتى الآن.

وقال فريد (25 عامًا) الوافد حديثًا إلى صفوف يونايتد في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية “نعرف أن توتنهام فريق رائع، لكننا نحتاج إلى الفوز إذا كنا نطمح للتتويج باللقب… إنها مباراة في غاية الأهمية”.

واجتاز اللاعب الدولي البرازيلي مباراته الأولى في أولد ترافورد بنجاح بعد الفوز 2-1 على ليستر سيتي، لكنه قال إن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم يكن الطرف الأفضل أمام برايتون.

وأضاف لاعب شاختار دونيتسك السابق “الدوري الإنجليزي رائع ويضم فِرقًا متميزة، برايتون كان أفضل من يونايتد في تلك المباراة، علينا التركيز في المباراة المقبلة حتى نتمكن من الفوز للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب”.