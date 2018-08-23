موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يحتاج جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وبشدة لأداء ونتيجة جيدين ليحفز مشجعي النادي، وذلك عندما يواجه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين المقبل.

وعقب فترة نهاية الموسم الماضي التي شهدت توترًا بسبب عدم شعور مورينيو بالراحة بسبب قلة التعاقدات التي أبرمها الفريق، جاءت الخسارة 3-2 أمام برايتون اند هوف البيون لتزيد من وتيرة الشكاوى من قبل الجماهير ومجموعة من اللاعبين السابقين حول حالة الفريق.

وفاز يونايتد على ليستر سيتي في أولد ترافورد في المباراة الافتتاحية للموسم، لكن توتنهام يمثل منافسًا من نوعية مختلفة تمامًا.

وتكشف الإحصاءات المجردة أن يونايتد هو المرشح للفوز بالنظر إلى أن توتنهام تمكن خلال حقبة الدوري الممتاز من تحقيق ثمانية انتصارات أمام يونايتد الذي حقق في المقابل 33 انتصارًا على الفريق القادم من شمال لندن.

وحتى في العصر الحديث، ومع فقدان يونايتد لأجواء الهيمنة، خسر توتنهام في آخر أربع زيارات لملعب أولد ترافورد.

لكن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو بدأ الموسم الجديد بانتصارين على نيوكاسل يونايتد وفولهام، وعلى الرغم من عدم تعاقد الفريق مع أي لاعب في فترة الانتقالات، فإنه استطاع الحفاظ على تشكيلته المميزة.

وبدا دفاع يونايتد في حالة تخبط الأسبوع الماضي أمام برايتون، ولن يكون من المثير للدهشة أن يجزري مورينيو تغييرات على تشكيلة هذا الخط في مواجهة هجوم توتنهام الذي يضم هاري كين وديلي آلي وكريستيان آريكسن.

ويأتي ثنائي منتخب إنجلترا المؤلف من كريس سمولينغ وفيل جونز ضمن الخيارات إذا ما قرر مورينيو عدم اللجوء للشراكة التي تجمع ما بين ايريك بيلي وفيكتور ليندلوف بعد أن عانى هذا الثنائي كثيرًا على أرض برايتون.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر يوم الاثنين المقبل.

وواصل مانشستر سيتي حامل اللقب ما كان يقوم به الموسم الماضي بتحقيقه لانتصارين بما في ذلك فوز ساحق 6-1 على هدرسفيلد تاون، ويتوقع أن يحافظ الفريق على سجله المثالي أمام ولفرهامبتون واندرارز الصاعد حديثًا عندما يلتقيان بعد غد السبت.

وكانت بداية المدرب الجديد أوناي ايمري صعبة للغاية مع آرسنال في الدوري الممتاز بعد أن خسر الفريق على أرضه أمام سيتي ثم على أرض تشيلسي.

وسيخوض آرسنال اللقاء امام ضيفه وست هام يونايتد بعد غد السبت وهو لا يحمل في جعبته أي نقاط.

وتراجع التفاؤل الذي كان يسود الاجواء في وست هام قبل بداية الموسم، عقب تعيين مانويل بليجريني مدربا للفريق والاستثمار بكثافة لضم لاعبين جدد، بسبب الخسارة أمام ليفربول وبورنموث.

وحقق ليفربول تحت قيادة يورغن كلوب انتصارين وسيتطلع لان يظهر ليونايتد كيفية التعامل مع برايتون الذي سيحل ضيفا على ملعب انفيلد يوم السبت ايضا.

وكانت بداية تشيلسي ايجابية تحت قيادة مدربه الجديد الايطالي ماوريتسيو ساري لكنه سيواجه اختبارا صعبا امام نيوكاسل يونايتد يوم الاحد المقبل.