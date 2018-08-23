كرة القدم الإنجليزية تحت سيطرة مالية من مختلف قارات العالم (إنفوغرافيك)

نشرت صحيفة ” دايلي ميل ” البريطانية خريطة توضح رؤوس الأموال التي تستثمر في كرة القدم الإنجليزية في فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى وضمت جنسيات من مختلف بقاع العالم.

ويضم الدوري الإنجليزي الممتاز 20 فريقًا ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي 24 فريقًا، وتتواجد عدة رؤوس أموال أجنبية في كرة القدم الإنجليزية.

وأكدت الصحيفة أن قيمة كرة القدم الإنجليزية وإيراداتها دفعت عدة رؤوس أموال للاستثمار فيها عبر شراء فرق أو المساهمة فيها.

وتوزّعت الجنسيات التي تستثمر في كرة القدم الإنجليزية على 4 قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا.

وتتصدر رؤوس الأموال البريطانية المشهد في كرة القدم الإنجليزية بمساهمتها في 19 فريقًا، فيما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية الصف الأول في الجنسيات الأجنبية بتواجد رؤوس أموال منها في 7 فرق أبرزها أرسنال ومانشستر يونايتد.

ومن القارة الأفريقية وحدها رؤوس أموال مصرية متواجدة في كرة القدم الإنجليزية عبر فريقي هال سيتي، الذي تملكه عائلة علام، فيما يملك نصيف ساويرس أسهمًا في أستون فيلا والفريقان يلعبان في دوري الدرجة الأولى.

ومن الجنسيات العربية أيضًا في آسيا توجد استثمارات إماراتية في مانشستر سيتي، وكما سيطر السعودي الأمير عبد الله بن مساعد على نصف أسهم شيفلد وينزداي.

وفي آسيا تتفوق رؤوس الأموال الصينية بتواجدها في 5 فرق مقابل فريقين لكل من ماليزيا وتايلاند وفريق لرؤوس أموال هندية، وآخر لرؤوس أموال إيرانية.

بينما في أوروبا تتواجد استثمارات روسية في فريقين بينهما تشيلسي واستثمارات إيطالية في فريقين كما توجد استثمارات مالية يونانية.