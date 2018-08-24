آرسين فينغر وجورج ويّاه يشاهدان مباراة في ليبيريا (صور)

وصل المدرب الفرنسي آرسين فينغر إلى ليبيريا، حيث سيمنحه رئيس البلاد جورج ويّا أرفع وسام بسبب دوره في تطوير المسيرة الكروية للرئيس الحالي لليبيريا.

وانتشرت صورة للمدرب السابق لنادي آرسنال مع ويّا الرئيس الحالي لليبيريا في ملعب كرة قدم، حيث أوضحت صحيفة “ديلي ميل” أنهما شاهدا مباراة كرة قدم في الدوري المحلي.

وآرسين فينغر هو من أحضر جورج ويّا من أفريقيا إلى موناكو الفرنسي العام 1988، حينما كان فينغر مدربًا للفريق، بناء على نصيحة من مواطنه كلود لوروا.

ولعب ويّا، البالغ من العمر 51 عامًا، مع أندية ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي، كما نال جائزة أفضل لاعب في العالم العام 1995 وجائزة الكرة الذهبية وهو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي ينال هذه الجائزة حتى الآن.

واعتزل جورج ويّا الرياضة العام 2003 واقتحم عالم السياسة ليصبح رئيسًا ليبيريا أواخر العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن ويّا قوله “اعتنى (فينغر) بي مثل ابنه عندما ذهبت إلى موناكو، أعتقد أنه بدون آرسين فينغر لم يكن هناك أي طريقة لبقائي في أوروبا”.

في حين وصف فينغر قصة حياة ويّا بأنها “معجزة” وقال “أتذكر عندما رأيته للمرة الأولى في موناكو، لم يكن يعرف أحدًا، وأصبح أفضل لاعب في العالم العام 1995 وأصبح اليوم رئيسًا لبلده”.