جورج ويّا رئيس ليبيريا يكرّم آرسين فينغر وكلود لوروا بسبب إسهامهما في نشأته الكروية

سيتوجه المدرب الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني السابق لنادي آرسنال الانجليزي إلى ليبيريا، لنيل أرفع وسام بسبب دوره في تطوير المسيرة الكروية للرئيس الحالي جورج ويّا.

وقالت الحكومة الليبيرية، اليوم الإثنين، إن كلود لوروا أحد المدربين السابقين الآخرين لويّا في سنوات نشأته سيحظى بنفس التكريم أيضًا.

وأوضح متحدث باسم الحكومة الليبيرية “ستكرمهما حكومة ليبيريا يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم الوطني بسبب دورهما في المسيرة الكروية للرئيس جورج ويّا”.

وآرسين فينغر هو من أحضر جورج ويّا من أفريقيا إلى موناكو الفرنسي العام 1988، حينما كان فينغر مدربًا للفريق، بناء على نصيحة من مواطنه كلود لوروا.

ولعب ويّا، البالغ من العمر 51 عامًا، مع أندية ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي، كما نال جائزة أفضل لاعب في العالم العام 1995 وجائزة الكرة الذهبية وهو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي ينال هذه الجائزة حتى الآن.