هاري كين: حان وقت فوز توتنهام بالألقاب

قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، إن فريقه قطع خطواتٍ كبيرة في السنوات الأخيرة، ووصل إلى المرحلة التي ينبغي فيها إحراز الألقاب لمواصلة التطوّر.

وأبلغ كين وسائل إعلام بريطانية “نحن فريق قطع خطواتٍ عملاقةٍ في فترة قصيرة والسبيل الوحيد لمواصلة ذلك هو بدء الفوز بالألقاب. الفريق لم يعد صغيرًا بأي شكل”.

وأضاف قائد إنجلترا “لقد وصلنا إلى عمر أصبحنا فيه أكثر خبرة ونريد الفوز. يجب أن نحاول فِعْلَ ذلك”.

ويتمتع توتنهام، الذي لم يحرز أي لقب منذ كأس رابطة الأندية المحترفة في 2008، بفترة من الاستقرار تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي يقضي موسمه الخامس.

وقال كين “أعتقد أننا وصلنا إلى قمة مستوانا. هذا الموسم الخامس للمدرب والكثير منا عاشَ كل تلك الفترة”.

وأضاف “عندما تملك فريقًا يعرف بعضُه بعضًا على مدار هذه الفترة الطويلة، فإن كل لاعب يعرف كيف يلعب باقي زملائه ويدرك كيفية تحفيز الجميع خارج الملعب وهذا ما نملكه”.