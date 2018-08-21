صحف إنجلترا تهاجم محمد صلاح

تعرَّض الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول لحملة من بعض الصحف الإنجليزية التي اتهمته بالتمثيل للحصول على ضربة جزاء أمام كريستال بالاس، والتي سجل منها جيمس ميلنر الهدف الأول لليفربول قبل نهاية الشوط الأول.

ووصفت صحيفة دايلي تليغراف محمد صلاح بالممثل بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام كريستال بالاس.

صحيفة ” صن ” تحدثت للخبير والحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك هالسي الذي دافع عن الدولي المصري وقرار حكم اللقاء مايكل أولفير.

وقال هالسي لصحيفة ” صن ” :” لا أعتقد أنه تمثيل من محمد صلاح حين ارتكب مامادو ساخو خطأ أدى لضربة جزاء.”

وأضاف الحكم والخبير الإنجليزي :” رأيت ضربات جزاء بالطريقة نفسها، أستطيع أن أفهم لماذا منح مايكل أولفير ضربة جزاء وكان في موقع جيد للحُكم على العملية.”

وبالمقابل اعتبر الحكم الإنجليزي أن قرار طرد أرون فان بيساكا كان قاسيًا وقال :” أعتقد أن الحارس وانين هينسي تمكن من الكرة، لذلك أشك أن هناك خطأ وبإمكان بالاس استئناف قرار البطاقة الثانية.”

وقال جمال الشريف محلل الأداء التحكيمي بقنوات بي إن سبورتس إن ركلة الجزء التي حصل عليها محمد صلاح صحيحة.