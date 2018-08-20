ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية (صورة)

سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني هدفًا في فوز ناديه ليفربول 2/0 على كريستال بالاس، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ماني في الدقيقة 92 مستغلًا تمريرة من النجم المصري محمد صلاح بعد هجمة مرتدة خاطفة.

وفشل محمد صلاح في تسجيل أهداف رغم أنه كان مؤثرًا للغاية في المباراة، في حين سجل الهداف الإنجليزي هاري كين هدفًا في فوز توتنهام 3/1 على فولهام.

كما سجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 3 أهداف (هاتريك)، في فوز مانشستر سيتي الكاسح 6/1 على هيديرسفيلد تاون.

وفي نهاية الجولة الثانية يملك ساديو ماني وسيرجيو أغويرو وريتشاردليسون دي أندرادي لاعب إيفرتون 3 أهداف لكل منهما.

بينما يملك كاليوم ويلسون لاعب بورنموث، وروبرتو بيرييرا لاعب واتفورد، وبيدرو رودريغيز لاعب تشيلسي، وبول بوغبا لاعب مانشستر سيتي هدفين لكل منهم.