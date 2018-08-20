ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية (صورة)

انتهت منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2018/2019، بفوز ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2/0، الإثنين.

وحقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي، بعدما فاز 4/0 في الجولة الأولى على ويستهام يونايتد.

وفشل محمد صلاح في هزّ الشباك، لكنه حصل على ركلة جزاء جاء منها الهدف الأول عبر جيمس ميلنر، كما تسبب في طرد لاعب من كريستال بالاس، وصنع الهدف الثاني للسنغالي ساديو ماني.

وبنهاية مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يبقى مانشستر سيتي في الصدارة وفي جعبته 6 نقاط، وهو رصيد ليفربول وتشيلسي وواتفورد وتوتنهام وبورنموث نفسه.

ويأتي إيفرتون في المركز السابع بـ 4 نقاط وليستر سيتي ثامنًا بـ 3 نقاط.

وتبقى أندية آرسنال وفولهام وويستهام وهيديرسفيلد تاون دون أي نقطة.