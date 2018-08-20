تقنية جديدة تُبقي جماهير مانشستر سيتي على تواصل دائم مع الفريق (فيديو)

كشف مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عن اختراع جديد يبقي جماهيره على تواصل مع النادي وأخباره بشكل دائم وطوال الوقت، عبر ما يشبه أسورة يرتديها الجمهور حول معصمه، ويتعرّف من خلالها على أحد ما يخص النادي عبر تقنية متطورة.

وأطلق النادي “فانتوم سيتي”، والتي يعتبرها أول تقنية حديثة تخص كرة القدم في العالم، حيث يمكن لعشاق النادي شراء هذه الأسورة التي تشبه الساعة الرقمية من متاجر النادي مقابل 80 جنيهًا إسترلينيًا.

ونشر النادي عبر قناته على “يوتيوب” فيديو يوضح استخدامات هذه الأسورة، حيث يظهر عليها العد التنازلي لموعد انطلاق مباريات الفريق وتفاصل البث المباشر والأخبار العاجلة فضلًا عن منحهم فرصة المشاركة في مسابقات وألعاب من خلالها.

وقال أحد الجماهير خلال الفيديو: “هذه الأسورة تبقيك على تواصل وأقرب من النادي ويمكنك أن تتعرّف على أحدث الأخبار العاجلة والإحصاءات والمعلومات حول الفريق”.

وأضاف آخر: “في ثانية تصبح على معصمك حيث لم يكن لديك حاجة لوضع هاتفك المحمول في جيبك. أنه أفضل شيء رأيته من مانشستر سيتي”.

وأثارت هذه التكنولوجيا الجديدة ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتقدها البعض، حيث كتب أحد جماهير سيتي على تويتر: “80 جنيهًا إسترلينيًا للأخبار المجانية.. يا لها من نكتة”.

وكتب آخر: “فكرة فظيعة. لماذا لا توجد تحديثات من خلال الساعات الذكية أو تطبيق جديد على الهاتف المحمول؟ صنع قطعة جديدة يرتديها الجمهور ليس لها أي جدى سوى تحقيق الربح”.