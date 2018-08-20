غوارديولا بعد مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد: أغويرو من أفضل مهاجمي العالم 

أشاد الإسباني غوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الأحد، بلاعب كرة القدم الأرجنتيني سيرغيو أغويرو بعدما نجح في تسجيل هاتريك خلال مباراة فريقه أمام هدرسفيلد تاون في الجولة الثانية للدوري المحلي (البريمرليغ) التي انتهت بفوزه بستة أهداف لهدف.

وفي مؤتمر صحفي، قال غوارديولا: “لقد عاد أغويرو بشكل مثالي، بعد الجراحة التي أجراها له الطبيب أصبح يشعر بحرية أكبر، لقد غاب في الموسم الماضي بسبب الكثير من المشكلات، ولكنه لا يسجل فقط الأهداف الآن، هو يمرر ويصنع، لا يتوقف أبدًا”.

وأضاف: “عندما يحدث ذلك، فيمكننا القول بأنه واحد من أفضل مهاجمي العالم بلا شك فمنذ أن عاد مؤخرًا في كأس الدرع الخيرية وأمام آرسنال أصبح مثاليًا”.

كما أشاد غوارديولا باللاعب ديفيد سيلفا الذي شارك في المباراة رقم 250 في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة قائلًا “لقد قدم أداءً ممتازًا، لقد كانت هذه هي المباراة الأولى له بعد فترة الصيف”.